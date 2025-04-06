Сборные Азербайджана против Сербии, Румынии и Мексики
Сегодня на Гимназиаде в сербском Златиборе стартует турнир по баскетболу 3x3.
В соревнованиях примут участие и команды из Азербайджана. Наши юноши выступят в группе «B» вместе с Мексикой, Бенином, Коста-Рикой, Непалом, Чили-1 и Сербией-2.
Сегодня подопечные Заура Пашаева сыграют с Сербией-2 (бакинское время начала - 13:00) и Мексикой (14:00). В команду входят Тунар Гаджизаде, Реван Мамедъяров, Юнис Гянджалиев и Фаик Керимов.
Девочек возглавляет Татьяна Денискина. Команда в составе Айлин Акперзаде, Айлин Нифталиевой, Гюнель Мамедли и Назрин Алмазовой попала в одну группу с Румынией, Украиной, Эстонией, Индией-1, Чили-2 и Сербией-2. Сегодня азербайджанские баскетболистки встретятся с румынками (14:20) и сербками (16:40).
В соревнованиях юношей 21 команда поделены на три группы. В 1/8 финала из каждой группы выйдут по пять сборных, а также лучшая шестая команда.
В турнире девочек 14 коллективов. По четыре сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Матчи групповой стадии завершатся 10 апреля. Победители определятся по итогам матчей плей-офф, запланированных на 11 апреля.