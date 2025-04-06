Эльдар Азизов раскрывает уникальную модель Ильхама Алиева

Выступая на совещании, глава города Эльдар Азизов особо подчеркнул, что несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в мире, Азербайджан, благодаря взвешенной и продуманной политике президента Ильхама Алиева не только остается островком стабильности в охваченном пожаром нестабильности регионе, но и продолжает успешно развиваться. Коснувшись достижений Азербайджана в социальной сфере, глава города заострил внимание на масштабных строительных и восстановительных проектах, реализуемых в стране.

В бакинской мэрии с участием руководителей хозяйственных и прочих служб азербайджанской столицы прошло совещание, в ходе которого был поднят и рассмотрен ряд вопросов, касающийся различных сфер жизни Баку. На совещании были даны конкретные поручения и поставлена задача: оцветочевание Баку.

По словам Эльдара Азизова, сегодня сложно найти на политической карте мира вторую страну, где бы реализовывались столь масштабные инфраструктурные проекты. С руин поднимаются азербайджанские города Агдам, Физули, Джебраил, на глазах меняется облик Шуши и Ханкенди.

Уникальность реализуемой Ильхамом Алиевым экономической модели заключается в том, что масштабные многомиллиардные инвестиционные проекты на освобожденных территориях не отразились на всеобщем социально-экономическом развитии страны. Более того, правительство придает приоритетность социальной защите уязвленных слоев населения, предпринимаются колоссальные усилия по обновлению инфраструктуры в столице и в самых отдаленных уголках страны.

В ходе совещания Эльдар Азизов проинформировал о претворяемых в жизнь программах развития Баку, обновлении жилого фонда, модернизации общественного транспорта, а также развитии инфраструктуры и строительстве новых парков и скверов.

Эльдар Азизов указал на значимость темпов развития Баку и других регионов, что свидетельствуют о высокой эффективности социально-экономической политики Ильхама Алиева и стратегии правительства по правильному распределению ресурсов.

Эльдар Азизов с гордостью заявил, что «Азербайджан доказал всему миру свою способность самостоятельно восстановить свой государственный суверенитет и поднять из руин разоренные врагом регионы в условиях глобального хаоса и бушующего экономического кризиса. Благодаря таким темпам развития и политическим, социально-экономическим успехам Азербайджан прочно занимает лидирующие позиции в регионе СНГ и Восточной Европы. Великий перелом и беспрецедентный прорыв Азербайджана обусловлен выдающейся исторической ролью Ильхама Алиева», - цитирует haqqin.az мэра азербайджанской столицы.