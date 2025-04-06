Обвал азиатских фондовых рынков

Индекс Nikkei, отражающий динамику 225 ведущих компаний Японии, в первые минуты после открытия сессии потерял 8,8% и достиг отметки 30,792 пункта. Это первое подобное падение индекса с октября 2023 года, пишет газета. Японский индекс TOPIX также снизился более чем на 8%.

В Южной Корее из-за резкого падения акций торги по индексу Kospi, который служит индикатором производительности фондового рынка страны, приостановили.

Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи HSI потерял более 9% и снизился до 20,7 тыс. пунктов, пишет Bloomberg. Индекс CSI 300 упал почти на 5%. Доходность 10-летних облигаций Китая снизилась на 10 базисных пунктов и приблизилась к рекордно низкому значению, отмечает агентство.

Вслед за Nikkei 225 потянулись вниз акции автомобильных компаний. Акции Nissan на открытии торгов упали на 10%, акции Honda — почти на 8%.

4 апреля Госсовет КНР объявил о введении 34-процентных тарифов на товары из США. Это стало ответной мерой на заявление американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт из 185 стран. Фактический тариф составит 54%, если суммировать его с 20%, введенными в марте. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Индии — 46%. На фоне объявления о новых экономических мерах индекс S&P 500, в который включены крупнейшие американские корпорации, упал на 10,5%. Компании из индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.