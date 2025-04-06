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«Иногда нужны лекарства»: Трамп о своих пошлинах и обвале рынков

08:48 2242

Новые пошлины являются «лекарством» для американской экономики, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту Air Force One. Его слова передает пресс-пул Белого дома.

Трамп заявил, что его не беспокоят потери рынка, которые уже «уничтожили» почти шесть триллионов долларов стоимости акций США.

Западные СМИ обращают внимание, что финансовые рынки при этом указывают на возможность еще одной недели значительных потерь.

Трамп назвал «глупым» вопрос, каким он видит предел падения фондовых рынков на новостях о пошлинах: «Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить».

Трамп утверждает, что он беседовал с представителями стран Европы, Азии и других частей света, которые «жаждут заключить сделку». С его слов, он общался с крупнейшими технологическими бизнесменами, которые заверили его в своей поддержке, их имена Трамп назвать отказался. На вопрос о возможном обнулении пошлин с Евросоюзом президент США сказал, что европейские страны «нажили на нас состояние», и сделки с ними не будет, пока не станут «платить нам много денег ежегодно».

Трамп подтвердил информацию, что Китай отказался от соглашения по продаже TikTok из-за пошлин. «Если бы я немного снизил пошлины, они одобрили бы эту сделку через 15 минут, что показывает вам силу пошлин, не так ли?» — задался вопросом президент США.

Трамп объявил о введении пошлин 2 апреля, эту дату он назвал «Днем освобождения», а указ — декларацией экономической независимости. Самые высокие тарифы вводятся на импорт в США из Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Мадагаскара (47%). Для Евросоюза пошлины составили 20%, Китая — 34%, Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран.

После объявления Трампа о пошлинах индексы фондовых рынков перешли в падение: к концу недели S&P500 упал на 9,1%. Акции не падали так сильно и так быстро с первых дней пандемии коронавируса. Только за 3 апреля общая капитализация фондового рынка США сократилась на $2,5 трлн. Среди наиболее пострадавших на американском рынке — акции технологических компаний: Apple, Nvidia, Tesla.

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