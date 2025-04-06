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Первая европейская страна перенесет посольство в Иерусалим

по просьбе Трампа
09:46 1972

Первая страна Европейского союза - Чешская Республика - планирует в скором времени перевести свое посольство в Иерусалим.

Об этом сообщает израильское издание «Едиот ахронот» со ссылкой на собственный дипломатический источник.

В публикации отмечается, что высокопоставленный представитель чешского правительства в ходе встречи с израильским коллегой сказал, что решение о переводе посольства согласовано и будет вскоре реализовано. Он также сказал, что данный шаг предпринят по просьбе президента Дональда Трампа, который в 2018 году был инициатором перевода посольства США в Иерусалим.

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