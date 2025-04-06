Первая европейская страна перенесет посольство в Иерусалим
Первая страна Европейского союза - Чешская Республика - планирует в скором времени перевести свое посольство в Иерусалим.
Об этом сообщает израильское издание «Едиот ахронот» со ссылкой на собственный дипломатический источник.
В публикации отмечается, что высокопоставленный представитель чешского правительства в ходе встречи с израильским коллегой сказал, что решение о переводе посольства согласовано и будет вскоре реализовано. Он также сказал, что данный шаг предпринят по просьбе президента Дональда Трампа, который в 2018 году был инициатором перевода посольства США в Иерусалим.