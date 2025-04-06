Падение нефти продолжается
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года.
По данным Investing.com в ночь на 7 апреля, цена июньских фьючерсов достигла $63,54 (–3,11%).
4 апреля на лондонской бирже ICE фиксировалось падение цены Brent ниже $65. Ранее Brent достигала этой отметки 23 августа 2021 года.
Цена нефти Brent начала падать 3 апреля. Главной причиной падения цен стало ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент США Дональд Трамп объявил всему миру. Еще одним фактором стало решение ОПЕК+ увеличить майскую добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.