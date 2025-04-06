При взрыве мины погиб азербайджанский военный. Возбуждено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Аскера Ниджат оглы Мусазаде сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры провели осмотр места инцидента, при участии военно-медицинского эксперта провели обследование, выполнили другие соответствующие действия.
Об этом сообщил старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.
В Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, опрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены другие следственные действия. Следствие продолжается.
* * * 10:07
Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана подорвался на мине в Джебраильском районе.
По сообщению местных СМИ, в результате инцидента погиб военнослужащий Аскер Ниджат оглы Мусаев.
Тело погибшего доставили в Ленкоранский район для захоронения.