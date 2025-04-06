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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

При взрыве мины погиб азербайджанский военный. Возбуждено уголовное дело

обновлено 11:00
11:00 1799

В связи с гибелью военнослужащего N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Аскера Ниджат оглы Мусазаде сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры провели осмотр места инцидента, при участии военно-медицинского эксперта провели обследование, выполнили другие соответствующие действия.

Об этом сообщил старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

В Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, опрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены другие следственные действия. Следствие продолжается.

* * * 10:07

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана подорвался на мине в Джебраильском районе.

По сообщению местных СМИ, в результате инцидента погиб военнослужащий Аскер Ниджат оглы Мусаев.

Тело погибшего доставили в Ленкоранский район для захоронения.

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