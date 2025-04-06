Российская армия истощается: наступление резко замедлилось
Темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март 2025 года российские силы продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
По оценкам британского министерства обороны, темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно, начиная с ноября 2024 года. Если в ноябре российские войска захватили примерно 730 км² территории, то уже в декабре – 393 км², в январе 2025 года – 326 км², в феврале – 195 км², а в марте – только 143 км².
Похожие тенденции фиксирует и ISW на основе анализа геолокационных видео и спутниковых данных. По их подсчетам, российское продвижение в ноябре 2024 года составило 627 км², в декабре – 569 км², в январе – 427 км², в феврале – 354 км², а в марте – 203 км².
В отчете отмечается, что министерство обороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки российского продвижения в Украине, но отчет МО Великобритании согласуется с данными ISW, которые свидетельствуют об уменьшении ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024 года по март 2025 года.
Замедление российского продвижения частично объясняется успешными действиями украинских сил, включая локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, где были восстановлены утраченные позиции. Эти операции, по данным ISW, сыграли ключевую роль в снижении темпов российского наступления. Кроме того, украинские силы продемонстрировали активность в районе Боровой, что указывает на продолжающиеся усилия по сдерживанию противника.
С другой стороны, Россия сохраняет способность наносить значительные удары, о чем свидетельствует крупнейшая за последний месяц атака 5–6 апреля 2025 года с использованием ракет и беспилотников, включая запуски с кораблей в Черном море. Это говорит о том, что несмотря на замедление на суше, Кремль пытается компенсировать трудности эскалацией воздушных атак. Одновременно Россия использует информационные манипуляции, обвиняя Украину в нарушении предложенного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, хотя сама продолжает такие действия и не предоставляет доказательств своих утверждений.
Таким образом, текущая ситуация характеризуется сочетанием замедления российского наступления на земле благодаря украинским контратакам и продолжающейся эскалацией с российской стороны через ракетные удары и пропаганду. Данные ISW и британского МО подчеркивают, что с ноября 2024 года инициатива на фронте постепенно смещается, хотя Россия сохраняет определенный уровень давления, особенно в таких районах, как Курская, Сумская области, Купянск, Торецк, Покровск и Курахово.