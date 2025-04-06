Российская армия истощается: наступление резко замедлилось

Темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март 2025 года российские силы продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

По оценкам британского министерства обороны, темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно, начиная с ноября 2024 года. Если в ноябре российские войска захватили примерно 730 км² территории, то уже в декабре – 393 км², в январе 2025 года – 326 км², в феврале – 195 км², а в марте – только 143 км².

Похожие тенденции фиксирует и ISW на основе анализа геолокационных видео и спутниковых данных. По их подсчетам, российское продвижение в ноябре 2024 года составило 627 км², в декабре – 569 км², в январе – 427 км², в феврале – 354 км², а в марте – 203 км².

В отчете отмечается, что министерство обороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки российского продвижения в Украине, но отчет МО Великобритании согласуется с данными ISW, которые свидетельствуют об уменьшении ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024 года по март 2025 года.