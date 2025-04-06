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Европа хочет поставить на место «хулигана из школы»

10:28 1509

Евросоюз намерен выработать решительный ответ на новые пошлины в размере 20%, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, стремясь продемонстрировать свою силу. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова европейских дипломатов.

«Мы не обязаны отвечать мгновенно, но должны действовать уверенно и твердо», — отметил один из источников издания. По информации из Брюсселя, в ЕС крайне негативно относятся к введению пошлин и предпочли бы избежать обострения торгового конфликта с США. Тем не менее большинство стран-членов считают, что пассивность недопустима, и необходимо предпринять шаги, чтобы заставить Трампа обратить внимание на позицию Европы. «Это как в ситуации с хулиганом в школе — его нужно поставить на место», — подчеркнул один из дипломатов.

Источники Politico сообщают, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник будет обсуждаться план контрмер, включая выбор секторов американской экономики, которые могут стать мишенями для европейских пошлин.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары из 185 стран, среди которых Китай, ЕС, Индия и Украина. Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.

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