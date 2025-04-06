Трамп заявил, что у Ирана появилось «много денег»
Текущие проблемы на Ближнем Востоке связаны с тем, что у Ирана появилось «много денег», заявил президент США Дональд Трамп.
«На Ближнем Востоке прямо сейчас происходит много всего того, что нужно утихомирить. ...И это все случилось, потому что Иран, как вы знаете, раньше никому не давал денег, потому что у него не было денег. Теперь же у него денег много. Посмотрим, что будет дальше», - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, о чем он намерен беседовать в понедельник с прибывшим в Вашингтон премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам американского президента, до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года таких проблем на Ближнем Востоке не было, а у Вашингтона «не было проблем с Ираном».
Нетаньяху «хочет достичь взаимопонимания с Трампом по поводу нанесения удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатия потерпит неудачу». Он считает маловероятным заключение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
В воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран будет готов к переговорам по ядерной программе при условии отмены санкций против него. Аракчи отметил, что прямые переговоры с США, которые в нарушение Устава ООН продолжают угрожать применением силы, не имеют смысла. Тем не менее Тегеран готов к опосредованным переговорам.