Франция приняла важное решение по Украине

Франция официально объявила поддержку Украины приоритетом своей международной политики. Такое решение было принято Советом по международным партнерствам при президенте Франции.

«Текущая геополитическая ситуация, связанная с возобновлением войны у границ Франции и усложнением глобальных отношений, подчеркивает необходимость укрепления международных связей, которые соответствуют нашим принципам и интересам, а также способствуют поддержанию мировой стабильности», — указано в официальном заявлении.

В документе отмечается, что, несмотря на отдаление некоторых традиционных союзников, Франция вместе с партнерами из Евросоюза намерена сохранять весомое влияние на международной арене.

«Наша повестка дня — это суверенитет нашей страны и наших партнеров», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, Франция планирует сосредоточить усилия на помощи государствам, пострадавшим от кризисов и войн, через гуманитарные программы, проекты по восстановлению и содействие финансовой стабильности.

«Принимая во внимание острую потребность Украины в поддержке и угрозу, которая нависла над Европой, Франция подтверждает, что считает эту страну приоритетным направлением своей политики», — говорится в решении правительства.