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Эндокринолог без опыта в политике станет премьер-министром

10:50 1187

Сербия получит новое правительство до 18 апреля, премьер-министром станет Джуро Мацут. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александар Вучич, сообщает Politico.

«Перед новым правительством будет стоять большая задача – продолжать сохранять мир и стабильность, действовать терпеливо и выдержанно. Правительство должно иметь четкие обязательства в отношении будущего, и наше желание и намерение – вернуть Сербию на пьедестал победителя и страны с самой быстрорастущей экономикой до конца года», – сказал Вучич.

Новый премьер-министр, эндокринолог без политического опыта, вероятно, будет находиться в должности как минимум до 2027 года, когда в Сербии состоятся одновременные парламентские и президентские выборы.

Джуро Мацут стал известен широкой общественности после того, как прочитал лекцию студентам-протестующим. По этому случаю он сказал, что надеется, что они вскоре вернутся на свои университетские места, и подчеркнул, что политика не должна быть частью университета.

Предыдущее правительство балканской страны ушло в отставку в марте после многомесячного движения протеста, вызванного смертельным обвалом крыши на железнодорожном вокзале. Жертвами инцидента стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет. 15 марта в очередном массовом митинге в Белграде приняли участие, по данным МВД Сербии, по меньшей мере 107 тысяч человек.

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