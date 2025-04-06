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Трамп разрушает зеленую энергетику США

10:54 834

Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут серьезно подорвать развитие возобновляемой энергетики в стране, поскольку отрасль в значительной степени полагается на зарубежные поставки комплектующих. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на мнения экспертов.

«Текущая проблема в том, что в США пока нет достаточно большой внутренней цепочки поставок во многих секторах возобновляемой энергии, в солнечной, ветряной энергетике, в части аккумуляторных батарей. У нас мало вариантов, кроме как закупать за рубежом», - заявил аналитик инвестиционного банка Jefferies Жюльен Дюмулен-Смит.

Издание подчеркивает, что США зависят от Китая на 90% в поставках литий-ионных аккумуляторов, необходимых для хранения энергии из возобновляемых источников. С учетом новых тарифов и ранее введенных отраслевых пошлин ставки на импорт китайских аккумуляторов могут достичь 82,4% к 2026 году. Также США импортируют до 90% других необходимых для отрасли комплектующих и материалов из КНР, Вьетнама, Южной Кореи и ЕС. Так, по оценкам аналитиков Wood Mackenzie, установка тарифов в 25% для ветряной энергетики вызовет удорожание проектов минимум на 7%.

Руководители компаний предупреждают, что отрасль столкнется с двойным ударом: помимо роста пошлин, администрация Трампа сворачивает программы поддержки возобновляемых источников энергии, отдавая предпочтение ископаемому топливу. Многие субсидии и льготы, введенные при Джо Байдене, уже отменены, что вызвало нестабильность в секторе. Компании опасаются, что Трамп полностью прекратит бюджетное финансирование зеленой энергетики.

Хотя при Байдене производство комплектующих для возобновляемой энергетики в США активно развивалось, этот прогресс оказался недостаточным для достижения хотя бы минимальной автономии. Новая торговая политика грозит ударить и по американским производителям аккумуляторов и других компонентов, поскольку рост цен на сырье и отсутствие господдержки ухудшат их конкурентоспособность.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении «справедливых» тарифов на импорт из 185 стран, включая Китай и ЕС, в диапазоне от 10% до 50%. Он назвал это решение «переломным моментом» для американской экономики, обвинив другие страны в том, что они десятилетиями наживались на слабостях торговой политики США.

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