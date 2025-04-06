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Биткоин стремительно дешевеет

11:03 857

Цена биткоина впервые с 7 ноября 2024 года упала ниже отметки в 75 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

За последние сутки также снизилась стоимость Ethereum — она сократилась на 14,32%, достигнув уровня 1 549 долларов.

XRP, входящий в пятерку лидеров, за последние сутки подешевел на 15,56%, а BNB - на 7,29%.

Самая высокая цена биткоина была зафиксирована 16 декабря 2024 года, когда его стоимость превысила 108 тысяч долларов.

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