Кафе строят – деревья срубают

В Министерстве экологии и природных ресурсов подтвердили haqqin.az, что незаконная вырубка деревьев была зафиксирована на территории кафе «Шеки» в Насиминском районе Баку.

В Баку во время строительства кафе были незаконно вырублены деревья. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По словам начальника 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов Гафара Агаева, в ходе расследования было установлено, что деревья срубили по указанию владельца кафе Фамиля Сафарова во время ремонтно-строительных работ, в результате чего природе нанесен ущерб на 11 700 манатов.

«По данному факту составлен акт. Поскольку сумма ущерба, нанесенного природе, образует состав преступления, собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки», — отметил Агаев.

Он также добавил, что в адрес Исполнительной власти Насиминского района и Объединения по озеленению направлены обращения с просьбой организовать посадку новых зеленых насаждений на месте вырубленных деревьев.