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Трамп хочет, чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины

11:14 962

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией о прекращении огня в Украине продолжаются. Его слова во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One приводит Associated Press.

«Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились», - сказал президент США.

Также Трамп в очередной раз повторил, что вторжение РФ в Украину не произошло, если бы он был президентом США раньше. «Это ужасно, и это никогда не должно было начаться. Это никогда бы не случилось, если бы я был президентом, 100%», - заверил американский лидер.

Вечером 4 апреля российские войска нанесли удар по жилому кварталу Кривого Рога. Погибло 20 человек, среди которых девять детей. Еще более 60 человек получили ранения.

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