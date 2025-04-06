Золотовалютные резервы Китая бьют рекорды

Валютные резервы Китая, которые являются крупнейшими в мире, в марте достигли максимального уровня с ноября 2024 года, составив 3,241 трлн долларов по сравнению с 3,227 трлн в предыдущий месяц. Об этом говорится в сообщении Народного банка Китая.

В марте курс юаня к доллару снизился на 0,31%. При этом сам доллар потерял 3,13% по отношению к корзине ключевых мировых валют.

Золотые резервы Китая на конец марта достигли 73,7 миллиона унций, увеличившись с 73,61 миллиона унций меяцем ранее. Центральный банк КНР продолжает наращивать запасы драгоценного металла пятый месяц подряд.

В денежном выражении стоимость золотых резервов Китая выросла до 229,6 миллиарда долларов по сравнению с 208,64 миллиарда долларов на конец февраля.