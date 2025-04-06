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Нетаньяху прилетел на переговоры с Трампом

11:41 217

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 7 апреля, прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в поездке его сопровождает супруга Сара Нетаньяху. Также в США прибыл военный секретарь главы правительства Израиля генерал-майор Роман Гофман.

До этого израильский премьер находился с визитом в Венгрии с 3 по 6 апреля, откуда и направился в американскую столицу.

Визит Нетаньяху в США продлится до 8 апреля.

Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что в ходе переговоров с Трампом будут затронуты темы торговых пошлин, усилия по освобождению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, угроза со стороны Ирана, а также совместное противодействие Международному уголовному суду.

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