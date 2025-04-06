Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что с вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Горисского, Гаракильсинского, Басаркечарского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чамбарекского районов с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях», - отмечается в сообщении Минобороны.