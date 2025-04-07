USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

После Азии и Европы обвалился и американский рынок

обновлено 19:19
19:19 3324

Сегодня, 7 апреля, американский фондовый рынок продолжил падение, начатое на прошлой неделе и вызванное паникой инвесторов из-за новых импортных тарифов президента США Дональда Трампа.

На минимуме индикаторы показали следующие значения: индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,71%, до 4835,16 пункта, это минимум с 13 февраля 2024 года; технологический NASDAQ Composite упал на 5,15%, до 14785,47 пункта; промышленный Dow Jones Industrial Average упал 4,44%, до 36613,16 пункта, передает РБК.

Чуть позднее американский рынок предпринял попытку отскока, однако развить этот рост не смог. На пике S&P 500 прибавлял 3,4%, NASDAQ Composite — 4,48%, а Dow Jones Industrial Average — 2,31%.

В некоторых СМИ появились сообщения, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность 90-дневной приостановки действия пошлин для всех стран, за исключением Китая. Однако позднее CNBC со ссылкой на Белый дом опроверг эту информацию, после чего рынок растерял начавшийся рост.

С исторического максимума, достигнутого 19 февраля 2025 года, индекс S&P 500 обвалился на 21%, выйдя на территорию медвежьего рынка. Это второе по скорости падение из 14 медвежьих рынков с 1945 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные CFRA.

Распродажи на фондовых биржах проходят по всему миру. В Европе на открытии торгов 7 апреля на минимуме немецкий индекс DAX 40 обвалился на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 снизился на 6,33%, французский CAC 40 на минимуме упал на 7,03%. Азиатские фондовые рынки за день потеряли 7–13%. Сегодня после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 3,4%, S&P 500 — на 4%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,9%.

Резкое падение акций по всему миру началось 3 апреля после того, как Дональд Трамп объявил о масштабном повышении импортных пошлин. Многие эксперты и игроки рынка отмечают, что эта мера весьма негативно скажется в том числе на американских компаниях и потребителях. Итоги 3 апреля оказались для мировых фондовых рынков худшими с начала пандемии COVID-19. В общей сложности за последние пять дней Dow Jones упал на 11%, S&P 500 — на 11,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 11,4%.

«Сильный избыток предложения акций, наблюдавшийся на прошлой неделе, продолжится в понедельник, так как рынок демонстрирует нам, что у инвесторов все еще мало ясности о последствиях введения пошлин и ответных пошлин, кроме того, они обеспокоены тем, что экономический рост, скорее всего, замедлится до полной остановки или рецессии»,— отмечает директор по инвестициям компании Main Street Research Джеймс Деммерт.

* * * 12:30

Европейские акции упали до 16-месячного минимума в понедельник, 7 апреля. Reuters передает, что рынки столкнулись с угрозой рецессии после того, как Соединенные Штаты объявили масштабные тарифы на прошлой неделе.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:30 по бакинскому времени упал на 6,0%. Лидерами снижения стали бумаги Swissquote Group Holding SA, Siegfried Holding AG и Sulzer AG, подешевевшие на 61,99%, 37,19% и 20,81% соответственно.

Немецкий индекс DAX снизился на 6,9%, британский индекс FTSE 100 опустился на 5,1%, французский CAC 40 упал на 5,8%.

Акции оборонных компаний, которые были одними из лучших в этом году, стали лидерами падения, так как инвесторы начали выводить средства путем продажи своих успешных активов. Падение затронуло все 20 секторов Stoxx 600, включая банки, энергетику и страховые компании.

По словам Дэниела Мюррея, CEO EFG Asset Management в Цюрихе, на рынке царит паника, и под удар попали даже те компании, которые должны были справляться с ситуацией лучше остальных.

Ранее сообщалось, что азиатские рынки падают на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index, в который входят компании  с высокой и средней капитализацией в 13 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе торгов 7 апреля упал более чем на 7%, что стало худшим днем для индекса с 2008 года, сообщает Bloomberg. По данным агентства, распродажу возглавили акции китайских компаний. Ключевой индикатор китайских акций, котирующихся на бирже в Гонконге, упал более чем на 10%. Тайваньский фондовый индекс, ориентированный на технологический сектор, упал на рекордные 9,8%. В Японии и Южной Корее ключевые индексы упали более чем на 4%. Ключевой фондовый индекс Индии упал на 5,1%, что стало максимальным показателем с июня 2024 года. Спад также затронул азиатские валюты, в том числе китайский юань, а сильнее всего упал филиппинский песо.

Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 272
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 634
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 8015
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 11812
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 1595
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 1492
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 3172
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 2453
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2326
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 3460
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 5197

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 272
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 634
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 8015
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 11812
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 1595
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 1492
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 3172
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 2453
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2326
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 3460
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 5197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться