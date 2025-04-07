После Азии и Европы обвалился и американский рынок

Сегодня, 7 апреля, американский фондовый рынок продолжил падение, начатое на прошлой неделе и вызванное паникой инвесторов из-за новых импортных тарифов президента США Дональда Трампа. На минимуме индикаторы показали следующие значения: индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,71%, до 4835,16 пункта, это минимум с 13 февраля 2024 года; технологический NASDAQ Composite упал на 5,15%, до 14785,47 пункта; промышленный Dow Jones Industrial Average упал 4,44%, до 36613,16 пункта, передает РБК. Чуть позднее американский рынок предпринял попытку отскока, однако развить этот рост не смог. На пике S&P 500 прибавлял 3,4%, NASDAQ Composite — 4,48%, а Dow Jones Industrial Average — 2,31%.

В некоторых СМИ появились сообщения, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность 90-дневной приостановки действия пошлин для всех стран, за исключением Китая. Однако позднее CNBC со ссылкой на Белый дом опроверг эту информацию, после чего рынок растерял начавшийся рост. С исторического максимума, достигнутого 19 февраля 2025 года, индекс S&P 500 обвалился на 21%, выйдя на территорию медвежьего рынка. Это второе по скорости падение из 14 медвежьих рынков с 1945 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные CFRA. Распродажи на фондовых биржах проходят по всему миру. В Европе на открытии торгов 7 апреля на минимуме немецкий индекс DAX 40 обвалился на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 снизился на 6,33%, французский CAC 40 на минимуме упал на 7,03%. Азиатские фондовые рынки за день потеряли 7–13%. Сегодня после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 3,4%, S&P 500 — на 4%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,9%. Резкое падение акций по всему миру началось 3 апреля после того, как Дональд Трамп объявил о масштабном повышении импортных пошлин. Многие эксперты и игроки рынка отмечают, что эта мера весьма негативно скажется в том числе на американских компаниях и потребителях. Итоги 3 апреля оказались для мировых фондовых рынков худшими с начала пандемии COVID-19. В общей сложности за последние пять дней Dow Jones упал на 11%, S&P 500 — на 11,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 11,4%. «Сильный избыток предложения акций, наблюдавшийся на прошлой неделе, продолжится в понедельник, так как рынок демонстрирует нам, что у инвесторов все еще мало ясности о последствиях введения пошлин и ответных пошлин, кроме того, они обеспокоены тем, что экономический рост, скорее всего, замедлится до полной остановки или рецессии»,— отмечает директор по инвестициям компании Main Street Research Джеймс Деммерт.

* * * 12:30 Европейские акции упали до 16-месячного минимума в понедельник, 7 апреля. Reuters передает, что рынки столкнулись с угрозой рецессии после того, как Соединенные Штаты объявили масштабные тарифы на прошлой неделе.