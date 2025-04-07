После Азии и Европы обвалился и американский рынок
Сегодня, 7 апреля, американский фондовый рынок продолжил падение, начатое на прошлой неделе и вызванное паникой инвесторов из-за новых импортных тарифов президента США Дональда Трампа.
На минимуме индикаторы показали следующие значения: индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,71%, до 4835,16 пункта, это минимум с 13 февраля 2024 года; технологический NASDAQ Composite упал на 5,15%, до 14785,47 пункта; промышленный Dow Jones Industrial Average упал 4,44%, до 36613,16 пункта, передает РБК.
Чуть позднее американский рынок предпринял попытку отскока, однако развить этот рост не смог. На пике S&P 500 прибавлял 3,4%, NASDAQ Composite — 4,48%, а Dow Jones Industrial Average — 2,31%.
В некоторых СМИ появились сообщения, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность 90-дневной приостановки действия пошлин для всех стран, за исключением Китая. Однако позднее CNBC со ссылкой на Белый дом опроверг эту информацию, после чего рынок растерял начавшийся рост.
С исторического максимума, достигнутого 19 февраля 2025 года, индекс S&P 500 обвалился на 21%, выйдя на территорию медвежьего рынка. Это второе по скорости падение из 14 медвежьих рынков с 1945 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные CFRA.
Распродажи на фондовых биржах проходят по всему миру. В Европе на открытии торгов 7 апреля на минимуме немецкий индекс DAX 40 обвалился на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 снизился на 6,33%, французский CAC 40 на минимуме упал на 7,03%. Азиатские фондовые рынки за день потеряли 7–13%. Сегодня после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 3,4%, S&P 500 — на 4%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,9%.
Резкое падение акций по всему миру началось 3 апреля после того, как Дональд Трамп объявил о масштабном повышении импортных пошлин. Многие эксперты и игроки рынка отмечают, что эта мера весьма негативно скажется в том числе на американских компаниях и потребителях. Итоги 3 апреля оказались для мировых фондовых рынков худшими с начала пандемии COVID-19. В общей сложности за последние пять дней Dow Jones упал на 11%, S&P 500 — на 11,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 11,4%.
«Сильный избыток предложения акций, наблюдавшийся на прошлой неделе, продолжится в понедельник, так как рынок демонстрирует нам, что у инвесторов все еще мало ясности о последствиях введения пошлин и ответных пошлин, кроме того, они обеспокоены тем, что экономический рост, скорее всего, замедлится до полной остановки или рецессии»,— отмечает директор по инвестициям компании Main Street Research Джеймс Деммерт.
* * * 12:30
Европейские акции упали до 16-месячного минимума в понедельник, 7 апреля. Reuters передает, что рынки столкнулись с угрозой рецессии после того, как Соединенные Штаты объявили масштабные тарифы на прошлой неделе.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:30 по бакинскому времени упал на 6,0%. Лидерами снижения стали бумаги Swissquote Group Holding SA, Siegfried Holding AG и Sulzer AG, подешевевшие на 61,99%, 37,19% и 20,81% соответственно.
Немецкий индекс DAX снизился на 6,9%, британский индекс FTSE 100 опустился на 5,1%, французский CAC 40 упал на 5,8%.
Акции оборонных компаний, которые были одними из лучших в этом году, стали лидерами падения, так как инвесторы начали выводить средства путем продажи своих успешных активов. Падение затронуло все 20 секторов Stoxx 600, включая банки, энергетику и страховые компании.
По словам Дэниела Мюррея, CEO EFG Asset Management в Цюрихе, на рынке царит паника, и под удар попали даже те компании, которые должны были справляться с ситуацией лучше остальных.
Ранее сообщалось, что азиатские рынки падают на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index, в который входят компании с высокой и средней капитализацией в 13 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе торгов 7 апреля упал более чем на 7%, что стало худшим днем для индекса с 2008 года, сообщает Bloomberg. По данным агентства, распродажу возглавили акции китайских компаний. Ключевой индикатор китайских акций, котирующихся на бирже в Гонконге, упал более чем на 10%. Тайваньский фондовый индекс, ориентированный на технологический сектор, упал на рекордные 9,8%. В Японии и Южной Корее ключевые индексы упали более чем на 4%. Ключевой фондовый индекс Индии упал на 5,1%, что стало максимальным показателем с июня 2024 года. Спад также затронул азиатские валюты, в том числе китайский юань, а сильнее всего упал филиппинский песо.