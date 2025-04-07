Турция стремительно теряет валютные резервы

Ранее глава ЦБ Фатих Карахан сообщил, что за три дня интервенций на валютном рынке было продано $25 млрд для стабилизации турецкой лиры. В день задержания Имамоглу лира обвалилась более чем на 11%, а торги на бирже в Стамбуле неоднократно приостанавливались.

С 19 марта, когда был задержан оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, валютные резервы Центробанка Турции снизились с $68,2 млрд до $33,5 млрд.

В экономическом обзоре издания отмечается, что происходящее может сорвать планы властей по снижению инфляции до 24% к концу года. По данным мартовского опроса Центробанка, ожидания участников рынка находятся на уровне 30%.

Инфляция в Турции в марте составила 38,10% в годовом выражении — чуть ниже февральского уровня (39,05%).

Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что колебания на рынках носят временный характер. «Очевидно, что инфляция снижается и будет продолжать снижаться. Не думаю, что недавние волнения будут иметь долгосрочные последствия. Снижение курса лиры по отношению к доллару примерно на 3-3,5% может иметь ограниченный эффект в апреле, но если смотреть на среднесрочную перспективу - год и далее, то это приведет к дезинфляции. У нас есть цель - снизить инфляцию до однозначного показателя в 2027 году», — отметил он в эфире TRT Haber.