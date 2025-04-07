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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

В российском оружии впервые обнаружили индийские компоненты

13:13 1044

Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ведомстве обнародовали данные о почти 200 новых деталях и компонентах, которые применяются в шести типах оружия РФ, включая CRP-антенну российских БПЛА типа «Шахед», северокорейские баллистические ракеты KN-24, компьютер с ракеты Х-47 «Кинжал», дроны Supercam S350, «Гербера» и Zala. В частности, в CRP-антеннах для беспилотников «Герань-2» обнаружили только два американских чипа.

«Это свидетельствует о попытке РФ уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее», - объяснили в ГУР.

Кроме того, разведчики определили, что в «Шахедах», которыми атаковали Украину в 2025 году, появились новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн только два компонента из 15 были произведены американскими компаниями Texas Instruments и Linear Technologies. Многие другие детали были сделаны в Китае.

«Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства - тактовый буфер от Aura Semiconductor», - говорится в сообщении.

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