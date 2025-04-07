В Барде завод остался без кранов

Министерство по чрезвычайным ситуациям приостановило использование мостовых кранов на одном из заводов в Барде из-за выявленных нарушений требований техники безопасности.

Как сообщили в ведомстве, решение принято по результатам проверки, проведённой Государственным агентством по контролю за безопасностью промышленных и горнодобывающих объектов на бетонном заводе "Барда Стройиндустрия" (Bərdə İnşaat Sənaye).

Инспекторы зафиксировали нарушения, которые создают потенциальную угрозу жизни и здоровью работников. Поскольку устранить их немедленно не представляется возможным, эксплуатация кранов была временно прекращена. Копия соответствующего акта направлена владельцу предприятия.