В Баку ожидается 31-градусная жара

Во вторник, 8 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром в некоторых частях полуострова ожидается туман. Будет преобладать юго-западный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах местами возможны дожди и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в высокогорных районах выпадет мокрый снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 15-20, местами до 23° тепла.