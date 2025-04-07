USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

В Баку ожидается 31-градусная жара

13:34 1483

Во вторник, 8 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром в некоторых частях полуострова ожидается туман. Будет преобладать юго-западный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах местами возможны дожди и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в высокогорных районах выпадет мокрый снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 15-20, местами до 23° тепла.

Протесты на автомобильном рынке в Баку
Протесты на автомобильном рынке в Баку видео
15:07 21
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 140
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 797
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 1259
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 1313
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
14:08 871
Обвал нефти продолжается
Обвал нефти продолжается обновлено 12:20
12:20 5995
Отказ от жизни для толпы
Отказ от жизни для толпы война миров
00:43 6495
Турция стремительно теряет валютные резервы
Турция стремительно теряет валютные резервы
13:08 2400
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
13:05 1816
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны
11:57 4232

ЭТО ВАЖНО

Протесты на автомобильном рынке в Баку
Протесты на автомобильном рынке в Баку видео
15:07 21
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 140
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 797
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 1259
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 1313
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
14:08 871
Обвал нефти продолжается
Обвал нефти продолжается обновлено 12:20
12:20 5995
Отказ от жизни для толпы
Отказ от жизни для толпы война миров
00:43 6495
Турция стремительно теряет валютные резервы
Турция стремительно теряет валютные резервы
13:08 2400
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
13:05 1816
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны
11:57 4232
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться