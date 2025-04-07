Трамп недоволен затратами на НАТО

"Так не может быть. США не могут терять 1,9 триллиона долларов на торговле. Мы не можем при этом еще и тратить деньги на НАТО, чтобы защищать европейские страны. Мы им помогаем в военном плане, а они нас обманывают в торговле. Это безумие. Поэтому меня и избрали", — подчеркнул Трамп.

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна несет чрезмерные расходы на НАТО и терпит убытки от торговли с Европой.

По его словам, Европа "очень плохо" обращается с США, не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, в то время как Штаты импортируют миллионы европейских машин.

"Мы принимаем Mercedes, Volkswagen, BMW. А они не берут ни одной нашей машины. Они ничего у нас не покупают", — добавил президент.

Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении ряда стран.