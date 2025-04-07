Евросоюз создаст фонд для закупки оружия

Министры финансов стран Евросоюза обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда European Defence Mechanism (EDM), сообщает Reuters. По задумке, он будет закупать вооружение, взимать с участников плату за его использование и выдавать кредиты. При этом к нему смогут присоединиться страны вне ЕС — например, Великобритания, Украина и Норвегия.

Проект является частью дискуссии о том, как финансировать подготовку к возможному нападению России, поскольку в Европе осознают, что больше не могут полностью полагаться на США в вопросах безопасности. Отмечается, что фонд позволит привлекать существенные средства на оборону без увеличения уровня государственного долга — для многих стран это чувствительный вопрос. Акцент будет сделан на стратегических средствах поддержки — дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, которое сегодня зачастую предоставляют США. В том числе речь идет о совместных системах командования и управления, спутниковой разведке и связи, истребителях пятого или шестого поколений, противовоздушной обороне и ядерном сдерживании.

Чтобы стимулировать оборонную промышленность Европы, EDM будет закупать вооружение у подрядчиков из стран — членов фонда. Это должно снизить зависимость региона от США к 2030 году. В 2020–2024 годах доля импорта американских вооружений в ЕС составляла 64% от общего объема. При кредитовании участников фонда будет применяться стандартная ставка и субсидируемая. Последнюю предполагается распространить на «прифронтовые» государства, которые имеют общую границу с Россией или Беларусью, высокий уровень национальных военных расходов или и то и другое.

Идея создания фонда принадлежит Польше, которая в данный момент председательствует в ЕС. По ее заказу европейский аналитический центр Bruegel разработал описание проекта. Документ обсудят в Варшаве 12 апреля.

По данным Европейского оборонного агентства, в 2024 году расходы ЕС на оборону составили €326 млрд, или 1,9% ВВП блока. В ближайшие четыре года траты планируется нарастить. В начале марта страны сообщества одобрили план перевооружения Европы (ReArm Europe) стоимостью €800 млрд, который представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для реализации инициативы была создана Белая книга по обороне ЕС.