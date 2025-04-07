USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Евросоюз создаст фонд для закупки оружия

13:41 497

Министры финансов стран Евросоюза обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда European Defence Mechanism (EDM), сообщает Reuters. По задумке, он будет закупать вооружение, взимать с участников плату за его использование и выдавать кредиты. При этом к нему смогут присоединиться страны вне ЕС — например, Великобритания, Украина и Норвегия.

Проект является частью дискуссии о том, как финансировать подготовку к возможному нападению России, поскольку в Европе осознают, что больше не могут полностью полагаться на США в вопросах безопасности. Отмечается, что фонд позволит привлекать существенные средства на оборону без увеличения уровня государственного долга — для многих стран это чувствительный вопрос. Акцент будет сделан на стратегических средствах поддержки — дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, которое сегодня зачастую предоставляют США. В том числе речь идет о совместных системах командования и управления, спутниковой разведке и связи, истребителях пятого или шестого поколений, противовоздушной обороне и ядерном сдерживании.

Чтобы стимулировать оборонную промышленность Европы, EDM будет закупать вооружение у подрядчиков из стран — членов фонда. Это должно снизить зависимость региона от США к 2030 году. В 2020–2024 годах доля импорта американских вооружений в ЕС составляла 64% от общего объема. При кредитовании участников фонда будет применяться стандартная ставка и субсидируемая. Последнюю предполагается распространить на «прифронтовые» государства, которые имеют общую границу с Россией или Беларусью, высокий уровень национальных военных расходов или и то и другое.

Идея создания фонда принадлежит Польше, которая в данный момент председательствует в ЕС. По ее заказу европейский аналитический центр Bruegel разработал описание проекта. Документ обсудят в Варшаве 12 апреля.

По данным Европейского оборонного агентства, в 2024 году расходы ЕС на оборону составили €326 млрд, или 1,9% ВВП блока. В ближайшие четыре года траты планируется нарастить. В начале марта страны сообщества одобрили план перевооружения Европы (ReArm Europe) стоимостью €800 млрд, который представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для реализации инициативы была создана Белая книга по обороне ЕС.

Протесты на автомобильном рынке в Баку
Протесты на автомобильном рынке в Баку видео
15:07 30
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 144
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 797
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 1261
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 1319
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
14:08 873
Обвал нефти продолжается
Обвал нефти продолжается обновлено 12:20
12:20 5996
Отказ от жизни для толпы
Отказ от жизни для толпы война миров
00:43 6495
Турция стремительно теряет валютные резервы
Турция стремительно теряет валютные резервы
13:08 2401
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
13:05 1818
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны
11:57 4233

ЭТО ВАЖНО

Протесты на автомобильном рынке в Баку
Протесты на автомобильном рынке в Баку видео
15:07 30
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 144
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 797
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 1261
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 1319
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
14:08 873
Обвал нефти продолжается
Обвал нефти продолжается обновлено 12:20
12:20 5996
Отказ от жизни для толпы
Отказ от жизни для толпы война миров
00:43 6495
Турция стремительно теряет валютные резервы
Турция стремительно теряет валютные резервы
13:08 2401
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
13:05 1818
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны
11:57 4233
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться