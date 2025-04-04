Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть

Фондовый рынок в США идет вниз с ускорением свободного падения. После того как Дональд Трамп сообщил о введении драконовских пошлин против всего мира, этот рынок потерял уже 6 триллионов долларов. Но Трамп говорит, что это его «совершенно не беспокоит», что для лечения застарелой болезни «надо иногда принимать лекарства». Интересно узнать, сам ли президент дошел до такого высоко уровня сознания или идеи всемирной торговой войны, которая ставит мир на грань небывалого кризиса, были ему кем-то подсказаны? И есть ли конкретный человек, ответственный за начавшийся глобальный хаос.

Оказывается, есть, и зовут его Питер Наварро. Ему 75 лет и он - главный торговый советник президента Трампа, должность, которую Наварро занимал и на первом сроке Трампа. Тогда он также был адвокатом протекционистской политики, агитировал за введение пошлин, преуменьшал опасность ковида и на этой почве постоянно ссорился с главным инфекционистом Америки Энтони Фаучи. В 2020 году он не признал победу Джо Байдена и все время выдвигал различные теории заговора против Трампа. В 2022 году его вызвали в суд для дачи показаний перед членами специального комитета Палаты представителей Конгресса по делу о нападении на Капитолий в январе 2021 года. Наварро отказался идти в суд и давать какие-либо показания. Тогда его осудили за «проявление неуважения» к законодательной власти. В результате он провел четыре месяца в тюрьме, а когда Трамп победил на выборах 2024 года, Наварро вновь был приглашен в администрацию. Более того, его повысили до уровня Главного стратега Белого дома. Но давайте отмотаем пленку и посмотрим, откуда взялся этот достойный джентльмен. Его историю только что рассказала журналистка телеканала MSNBC Рейчел Мэдлоу. И вот что она поведала.

Во время первого срока у Трампа вообще не было экономических советников. И тогда он попросил своего зятя Джареда Кушнера подыскать ему подходящую кандидатуру, эксперта, который разделял бы протекционистские устремления президента. Но у зятя Кушнера не было знакомых экономистов, и он обратился к Amazon. На сайте ведущего онлайнового продавца он занялся «серфингом» книг, изучая лишь названия, но не содержание. И его внимание привлекла книга под названием «Смерть от Китая». «О, великолепно, это то, что надо!» - обрадовался Кушнер. Он снял трубку и позвонил автору книги — Питеру Наварро, который оказался выпускником Гарварда и убежденным сторонником тотальных пошлин на весь импорт в Америку. Тот без колебаний принял предложение войти в экономическую команду Трампа. В течение всех последующих лет Наварро ссылался на некоего Рона Вару, которого обильно цитировал в своих книгах (в том числе в исследовании «Смерть от Китая») и множество раз упоминал во время своих презентаций на самом высоком уровне. Рон Вара был для него неким экономическим гуру, который подсказывал главные идеи о том, каким должна быть торговая политика Штатов.