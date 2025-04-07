Сагиба Гафарова будет возглавлять Парламентскую сеть Движения неприсоединения ещё 3 года

В столице Узбекистана городе Ташкент состоялась четвёртая конференция Парламентской сети Движения неприсоединения. Конференция прошла под темой: «Отмечая 70-летие Духа Бандунга: роль парламентов в поддержке Бандунгских Принципов». Председательствовала на конференции спикер Милли Меджлиса и председательница Парламентской Сети Сагиба Гафарова.

Гафарова, напомнив о 18-м Саммите Движения Неприсоединения, который прошёл в 2019 году в Баку, подчеркнула, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что приоритеты и деятельность Азербайджана в качестве председателя будут строиться на Бандунгских Принципах, и что он будет решительно защищать справедливость и нормы международного права, а также стремиться к дальнейшему укреплению роли и влияния Движения неприсоединения. Спикер также оценила создание Парламентской сети как одно из важнейших достижений председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Спикер Милли Меджлиса сказала, что ряд инициатив президента Ильхама Алиева как председателя Движения Неприсоединения «имел жизненно важное значение для укрепления солидарности, взаимной поддержки и многогранного сотрудничества среди членов Движения, а также для институционального развития организации».

Гафарова в своём выступлении на открытии мероприятия рассказала о шагах, предпринятых в период председательства Азербайджана и нацеленных на институциональное развитие Парламентской Сети и повышение международного авторитета организации.

Спикер отметила, что четвёртая конференция посвящена очень актуальной теме, подчеркнув, что Бандунгские Принципы никогда не утрачивали своей значимости. По её словам, текущие процессы в международных отношениях демонстрируют, что Бандунгские Принципы должны приниматься как движущая сила в борьбе с нынешними сложными вызовами. Спикер добавила, что соблюдение таких принципов, как суверенитет, территориальная целостность, равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение к правде и международным обязательствам, является важным для мирного сосуществования всех народов и эффективного сотрудничества ради лучшего будущего.

Далее на конференции рассматривался ряд включённых в повестку организационных вопросов. Гафарова была переизбрана на пост главы Парламентской Сети Движения Неприсоединения на следующий трёхлетний срок, а также было принято решение о продлении полномочий заместителей председателя на следующие сроки. Во время обсуждения проекта решения подавляющее большинство парламентов стран-участниц Движения Неприсоединения выразили поддержку продлению полномочий председателя и заместителей.

На конференции также была принята Ташкентская Декларация, отражающая единодушную позицию парламентов-членов Сети и содержащая ряд важных положений. В декларации, среди прочего, подчеркивается важность дальнейшего развития институциональной структуры Парламентской Сети, включая обеспечение деятельности Бюро и постоянных комитетов, а также продолжения обсуждений по созданию штаб-квартиры Сети. В документе также выражена поддержка Бакинскому Пакту о климате и ключевым итогам COP29, а также праву людей, вынужденно перемещенных в странах-участницах Движения Неприсоединения, включая сообщество Западного Азербайджана, на безопасное и достойное возвращение домой мирным путем

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Гафарова в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан встретилась с Президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым. На встрече на поля 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза стороны выразили удовлетворение нынешним высоким уровнем отношений между нашими государствами и парламентами. Было отмечено, что визиты на высшем и высоком уровнях, а также тесные контакты создают широкие возможности для дальнейшего укрепления связей между двумя странами

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Следует отметить, что спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова также провела ряд двусторонних встреч в Ташкенте.

В русле Ассамблеи Межпарламентского Союза спикер Азербайджанского парламента провела встречи с главами парламентов различных стран: спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой, спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой, спикером Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, а также со спикером Палаты Советников Королевства Марокко Сиди Мохамедом Улдом Ар-Рашидом. Во время этих встреч была проведены обмены мнениями по вопросам отношений между нашими государствами и парламентами. Особое внимание уделялось значению сотрудничества в рамках Межпарламентского Союза, Парламентской Сети Движения Неприсоединения и других парламентских организаций.

В рамках визита Гафарова подписала Меморандумы о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Организацией Толерантности и Мира, а также между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения и Фондом Тюркской Культуры и Наследия.