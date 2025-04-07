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Россия, Иран и Китай обсудят иранскую ядерную программу

13:45 507

Трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Ираном по вопросам иранской ядерной программы пройдут в Москве 7–8 апреля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Сегодня или завтра в Москве состоится очередная встреча в формате трех стран, на которой Россия, Китай и Иран обсудят различные вопросы, связанные с ядерной программой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совета Безопасности ООН 2231», — заявил дипломат на регулярном брифинге.

Ранее, 14 марта, в Пекине прошли консультации по ядерной тематике на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств трех стран. По итогам встречи МИД России сообщил, что участники договорились сосредоточиться на поиске «жизнеспособных и долгосрочных решений» через переговоры.

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