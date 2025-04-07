О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?

На днях группа иностранных журналистов совершила медиа-тур в Азербайджан. В ходе визита в Азербайджан журналисты побеседовали с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Американский журналист Скотт Морфилд после визита в Баку поделился своими впечатлениями об Азербайджане и отрывками из беседы с Хикметом Гаджиевым.

«Азербайджан граничит на севере с Россией, на юге с Ираном, на западе с Грузией и Арменией, а с востока омывается водами Каспийского моря. Это небольшое государство, чуть меньше штата Индиана по площади, но значительно превосходит свои размеры по влиянию на международной арене. И дело не только в географии, которая обуславливает эту важность. Азербайджан за последние несколько десятилетий умело балансировал на международной арене, поддерживая хорошие отношения с соседями на севере и юге. Ключом внешней политики Баку является приверженность Движению неприсоединения (NAM), которое отвергает военные союзы и проводит независимую внешнюю политику. Несмотря на то что около 96% населения идентифицируют себя как мусульмане, страна считает себя светской республикой и в целом открыта для евреев и христиан», - написал он для издания Townhall. Морфилд отмечает, что главным интересом журналистов во время беседы с Хикметом Гаджиевым были отношения Азербайджана с Ираном. По его словам, Хикмет Гаджиев охарактеризовал свои отношения с иранским коллегой как дружелюбные, но отметил, что иногда их мнения расходятся. «У нас проходят регулярные обсуждения, — рассказал он нам. — Иногда мы соглашаемся, иногда нет. В биологии нельзя выбрать родителей, а в географии — соседей». Помощник президента Азербайджана выделил три основы отношений Баку и Тегерана: сосуществование двух разных систем «бок о бок», «невмешательство» во внутренние дела друг друга и «добрососедские отношения». «Он тщательно подбирал слова на эту тему, но было очевидно, что напряженность между Ираном и Азербайджаном сохраняется, особенно на фоне недавних военных учений Ирана близ азербайджанской границы, которые, как выразился Гаджиев, «не способствовали укреплению добрососедских отношений, основанных на доверии». Американский журналист рассказал, что Хикмет Гаджиев затронул и отношения Азербайджана с Соединенными Штатами, начавшиеся в начале 1990-х годов после поддержки США восстановления независимости Азербайджана. «Тем не менее эти отношения переживали взлеты и падения, в основном из-за конфликта в Карабахе...» - пишет Морфилд. По словам журналиста, Хикмет Гаджиев выразил разочарование тем, что в начале 1990-х Вашингтон отказал Баку в прямой помощи во время первой войны в Карабахе, игнорируя тот факт, что Армения захватила часть территории Азербайджана и удерживала ее десятилетиями после этого.