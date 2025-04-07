О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
На днях группа иностранных журналистов совершила медиа-тур в Азербайджан. В ходе визита в Азербайджан журналисты побеседовали с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Американский журналист Скотт Морфилд после визита в Баку поделился своими впечатлениями об Азербайджане и отрывками из беседы с Хикметом Гаджиевым.
«Азербайджан граничит на севере с Россией, на юге с Ираном, на западе с Грузией и Арменией, а с востока омывается водами Каспийского моря. Это небольшое государство, чуть меньше штата Индиана по площади, но значительно превосходит свои размеры по влиянию на международной арене. И дело не только в географии, которая обуславливает эту важность. Азербайджан за последние несколько десятилетий умело балансировал на международной арене, поддерживая хорошие отношения с соседями на севере и юге. Ключом внешней политики Баку является приверженность Движению неприсоединения (NAM), которое отвергает военные союзы и проводит независимую внешнюю политику. Несмотря на то что около 96% населения идентифицируют себя как мусульмане, страна считает себя светской республикой и в целом открыта для евреев и христиан», - написал он для издания Townhall.
Морфилд отмечает, что главным интересом журналистов во время беседы с Хикметом Гаджиевым были отношения Азербайджана с Ираном. По его словам, Хикмет Гаджиев охарактеризовал свои отношения с иранским коллегой как дружелюбные, но отметил, что иногда их мнения расходятся. «У нас проходят регулярные обсуждения, — рассказал он нам. — Иногда мы соглашаемся, иногда нет. В биологии нельзя выбрать родителей, а в географии — соседей». Помощник президента Азербайджана выделил три основы отношений Баку и Тегерана: сосуществование двух разных систем «бок о бок», «невмешательство» во внутренние дела друг друга и «добрососедские отношения». «Он тщательно подбирал слова на эту тему, но было очевидно, что напряженность между Ираном и Азербайджаном сохраняется, особенно на фоне недавних военных учений Ирана близ азербайджанской границы, которые, как выразился Гаджиев, «не способствовали укреплению добрососедских отношений, основанных на доверии».
Американский журналист рассказал, что Хикмет Гаджиев затронул и отношения Азербайджана с Соединенными Штатами, начавшиеся в начале 1990-х годов после поддержки США восстановления независимости Азербайджана. «Тем не менее эти отношения переживали взлеты и падения, в основном из-за конфликта в Карабахе...» - пишет Морфилд.
По словам журналиста, Хикмет Гаджиев выразил разочарование тем, что в начале 1990-х Вашингтон отказал Баку в прямой помощи во время первой войны в Карабахе, игнорируя тот факт, что Армения захватила часть территории Азербайджана и удерживала ее десятилетиями после этого.
«907-я поправка к «Акту в поддержку свободы», которая запрещает правительству США оказывать помощь официальным структурам Азербайджана, вызывала возражения президентов Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, но была использована администрацией президента Джо Байдена в 2023 году в ответ на то, что Азербайджан вернул территории, потерянные в первой войне с Арменией. (На сегодняшний день они все еще занимаются трудоёмким процессом разминирования тысяч мин, установленных Арменией в Карабахе, многие из которых были намеренно размещены как ловушки для гражданских лиц, в том числе на кладбищах)», - отмечает журналист.
Отношения Азербайджана с Соединенными Штатами переживали «трудные времена при администрации Байдена», сказал Хикмет Гаджиев, добавив: «Нас недостаточно ценили».
Автор подчеркивает, что Азербайджан надеется на перезагрузку отношений при Дональде Трампе. Интересно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал избрание Трампа, а не тогдашнего вице-президента Камалы Харрис. В азербайджанских СМИ цитировались его слова о желании улучшить двусторонние отношения с Вашингтоном. Ильхам Алиев заявлял, что во время первого срока Дональда Трампа «в отношениях США и Азербайджана не было никаких проблем» и что «главная ошибка администрации Байдена в отношении Азербайджана была в том, что она пожертвовала отношениями США и Азербайджана ради отношений США и Армении».
По словам Морфилда, Гаджиев также указал на то, что Азербайджан разрешил американским военным самолетам пересекать свое воздушное пространство для операций в Афганистане после 11 сентября и был последней страной, официально покинувшей Афганистан после более чем двух десятилетий, оставаясь в аэропорту Кабула для защиты гражданских лиц даже после ухода американских войск.
Он также подчеркнул давнюю дружбу Азербайджана и Израиля. «Авраамовы соглашения начались с Азербайджана», — пошутил Гаджиев, напомнив, что его страна «установила дипломатические отношения с Израилем в 1991 году.
Морфилд отмечает, что во время визита в Баку и особенно в беседе с Хикметом Гаджиевым стало ясно, что Азербайджан стремится поддерживать толерантное общество, где все религии могут сосуществовать. «Секуляризм заложен в ДНК азербайджанского народа», — сказал Гаджиев, и после посещения страны и разговоров с множеством людей по пути это действительно кажется правдой. Это место, где евреи жили без преследования тысячи лет, где процветают христианские церкви, где нередко можно встретить суннитов и шиитов, посещающих одну и ту же мечеть.
Гаджиев видит Азербайджан как «пример», показывающий, что «евреи, христиане и мусульмане могут жить бок о бок и вносить вклад в развитие общества и страны».