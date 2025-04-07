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Путин готов к миру с Украиной, но...

14:14 1329

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня между Россией и Украиной, но для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они висят в воздухе. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить удары.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал», - отметил он.

Песков также отметил, что Россия считает необходимым защитить свои интересы при мирном урегулировании. «Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить [некоторые] аспекты», - сказал он.

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