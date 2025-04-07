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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Иран пригрозил жестким ответом

14:19 807

Любая внешняя агрессия в сторону Ирана повлечет за собой жесткий ответ со стороны Вооруженных сил страны. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ответ на просьбу прокомментировать заявления официальных лиц США и Израиля о возможности удара по иранским ядерным объектам.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран постоянно поддерживают и совершенствуют свою способность противостоять любым угрозам. Мы со всей силой ответим на любое нападение и агрессию в отношении нашей страны. Те, кто угрожает Ирану, должны знать, что если эти угрозы будут реализованы, они немедленно получат всеобъемлющий ответ», - сказал дипломат на еженедельном брифинге. «Любые угрозы в адрес исламской республики получат жесткий ответ», - добавил он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил руководство палестинского движения ХАМАС в прямых связях с Ираном, который, по его словам, выделил им полмиллиарда долларов.

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