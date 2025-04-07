Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей

По данным украинских властей, в результате ракетного удара и последовавшей атаки дронов погибло 20 человек, в том числе девять детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар по Кривому Рогу, который был нанесен в пятницу, 4 апреля.

«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносят», — цитирует Пескова Интерфакс.

Агентство отмечает, что он отвечал на вопрос, «связанный с ударом по одному из ресторанов в Кривом Роге 4 апреля».

Минобороны России не комментировало данные о жертвах и в пятницу заявило, что удар был нанесен «по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов». BBC отмечает, что журналисты по открытым данным установили, что удар пришелся по двору у многоэтажки рядом с рестораном, где проходили не связанные с военными мероприятия.