Китай ударил по слабому месту США

Трамп в начале апреля ввёл торговые пошлины на импорт из 211 стран и территорий. В случае с Китаем совокупный тариф достиг 54%. В ответ Пекин ввёл пошлину в размере 34% на американские товары и усилил контроль за экспортом семи редкоземельных элементов — включая самарий, тербий, диспрозий, скандий и иттрий.

Как пишет Bloomberg, на прошлой неделе Пекин объявил о новых экспортных ограничениях в ответ на действия Вашингтона.

Хотя это не прямой запрет, китайские власти заявили, что будут тщательно контролировать, кто и зачем получает эти материалы. По оценке Геологической службы США, Китай производит около 70% всех редкоземельных металлов в мире, а США во многом зависят от этих поставок.

Bloomberg отмечает, что такие меры могут нарушить глобальные цепочки поставок, так как эти металлы используются в производстве высокотехнологичной продукции — от электромобилей до военной техники.

Министерство торговли КНР пояснило, что ограничения касаются товаров двойного назначения и «отвечают интересам национальной безопасности, региональной стабильности и мира». В ответ Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Китай запаниковал из-за американских пошлин и сыграл неправильно.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что исключение из ограничений неодима и празеодима связано с возможностью использовать их позже как дополнительный инструмент давления.