Новый этап переговоров США и Украины

На этой неделе состоятся переговоры между Украиной и США по новому проекту соглашения по критическим минеральным ресурсам, сообщила вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальной сети X.

По ее словам, Киев планирует направить в Вашингтон группу переговорщиков в течение ближайших дней. В состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

«На этой неделе Украина отправит делегацию в Вашингтон для продвижения переговоров о стратегическом соглашении с США. Мы стремимся договориться о выборе проектов, правовых основах и механизмах долгосрочных инвестиций», — написала Свириденко.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в Киеве, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предложила украинской стороне расширенное соглашение по добыче полезных ископаемых. Один из собеседников агентства добавил, что украинская делегация прибудет в США для обсуждения вопросов, связанных с недрами, в начале недели.