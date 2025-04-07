Что будет с украинскими беженцами после войны?

Украинские беженцы в странах ЕС могут потерять свой правовой статус после завершения войны, поскольку Евросоюз не разработал чёткого плана действий на случай перемирия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Euractiv.

С начала вторжения РФ в 2022 году директива ЕС о временной защите позволила предоставить правовой статус более чем 4,3 млн украинцев. В 2024 году действие этой меры было продлено до марта 2026 года.