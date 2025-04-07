Что будет с украинскими беженцами после войны?
Украинские беженцы в странах ЕС могут потерять свой правовой статус после завершения войны, поскольку Евросоюз не разработал чёткого плана действий на случай перемирия между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Euractiv.
С начала вторжения РФ в 2022 году директива ЕС о временной защите позволила предоставить правовой статус более чем 4,3 млн украинцев. В 2024 году действие этой меры было продлено до марта 2026 года.
Однако в издании отмечают, что перемирие может изменить ситуацию в один момент: странам придётся решать — завершать защиту, интегрировать беженцев или возвращать их на родину.
Решение о прекращении временной защиты требует единогласия всех стран-членов ЕС. Вопрос планируется обсудить на встрече министров внутренних дел в июне.
Некоторые страны ЕС уже начали искать долгосрочные решения. Польша планирует ввести трёхлетний статус временного проживания, а Чехия предлагает пятилетний вид на жительство для трудоустроенных украинцев с детьми. При этом в Чехии заявили, что после окончания войны новые временные разрешения выдаваться не будут. Это подтвердил министр внутренних дел Вит Ракушан.