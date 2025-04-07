USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Что будет с украинскими беженцами после войны?

14:45 318

Украинские беженцы в странах ЕС могут потерять свой правовой статус после завершения войны, поскольку Евросоюз не разработал чёткого плана действий на случай перемирия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Euractiv.

С начала вторжения РФ в 2022 году директива ЕС о временной защите позволила предоставить правовой статус более чем 4,3 млн украинцев. В 2024 году действие этой меры было продлено до марта 2026 года.

Однако в издании отмечают, что перемирие может изменить ситуацию в один момент: странам придётся решать — завершать защиту, интегрировать беженцев или возвращать их на родину.

Решение о прекращении временной защиты требует единогласия всех стран-членов ЕС. Вопрос планируется обсудить на встрече министров внутренних дел в июне.

Некоторые страны ЕС уже начали искать долгосрочные решения. Польша планирует ввести трёхлетний статус временного проживания, а Чехия предлагает пятилетний вид на жительство для трудоустроенных украинцев с детьми. При этом в Чехии заявили, что после окончания войны новые временные разрешения выдаваться не будут. Это подтвердил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Протесты на авторынке в Баку
Протесты на авторынке в Баку видео
15:07 70
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 163
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 813
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 1284
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 1338
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
14:08 880
Обвал нефти продолжается
Обвал нефти продолжается обновлено 12:20
12:20 6010
Отказ от жизни для толпы
Отказ от жизни для толпы война миров
00:43 6497
Турция стремительно теряет валютные резервы
Турция стремительно теряет валютные резервы
13:08 2412
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
13:05 1825
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны
11:57 4246

ЭТО ВАЖНО

Протесты на авторынке в Баку
Протесты на авторынке в Баку видео
15:07 70
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 163
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 813
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 1284
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 1338
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
О чем Хикмет Гаджиев говорил с американскими журналистами?
14:08 880
Обвал нефти продолжается
Обвал нефти продолжается обновлено 12:20
12:20 6010
Отказ от жизни для толпы
Отказ от жизни для толпы война миров
00:43 6497
Турция стремительно теряет валютные резервы
Турция стремительно теряет валютные резервы
13:08 2412
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
Заседание по делу главы Гагаузии экстренно прекратили
13:05 1825
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры
Армения открыла огонь. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны
11:57 4246
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться