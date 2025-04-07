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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Бабаян в суде об интеграции армян

14:46 455

В Бакинском судебном комплексе проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях.

Подсудимый Давид Бабаян признал на суде, что выступал против интеграции жителей Карабаха армянского происхождения в азербайджанское общество.

«Интеграция была невозможна», - сказал Бабаян, отвечая на вопросы гособвинения.

Бабаян отметил, что Араик Арутюнян, Рубен Варданян и другие бывшие «руководители» сепаратистского режима также были против интеграции.

«Никто из них не видел перспектив такой интеграции», - подчеркнул Бабаян.

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