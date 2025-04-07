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Европа не хочет «стены дронов» на границе с Россией

14:51 265

Евросоюз отклонил просьбу Эстонии и Литвы о выделении средств на строительство «стены для беспилотников» на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания ERR.

Пограничные службы Эстонии и Литвы совместно подали заявку на финансирование от ЕС для создания «стены для дронов». Проект предусматривал мониторинг восточной границы с Россией и установку оборудования для противодействия беспилотникам. Эстонское правительство намеревалось выделить на эти цели около 12 миллионов евро в течение трех лет, а дополнительные средства планировалось привлечь из фондов Евросоюза.

Однако в ЕС инициативу не одобрили. Теперь Эстонии и Литве предстоит самостоятельно искать другие источники финансирования для реализации проекта.

Ранее представитель Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Мати Тикерпуу рассказал о планах страны приобрести системы противовоздушной обороны для защиты от баллистических ракет. По его словам, в список закупок входят европейская система ПВО SAMP/T с ракетами Aster, американский комплекс Patriot и израильская система «Праща Давида».

Тикерпуу отметил, что Эстония уже начала переговоры с производителями. Сейчас обсуждаются объемы поставок, сроки и стоимость оборудования.

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