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Закирова вышла из здания суда… и не вернулась

Инара Рафикгызы
14:56 253

Во время заседания Сумгаитского суда по тяжким преступлениям по делу 64-летней Лалы Закировой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, подсудимая покинула зал перед оглашением приговора и больше не возвращалась.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в отношении Закировой, которая ранее занимала должность заместителя директора, а затем преподавала игру на гармони в Центре образования в сфере искусства города Шемахи, в период следствия была избрана мера пресечения в виде обязательства не покидать место жительства.

Согласно материалам дела, Закирова, будучи замдиректора, в сговоре с директором Центра Намиком Рзазаде присвоила 64 400 манатов государственных средств. В связи с тем, что в ходе расследования у Рзазаде было диагностировано тяжелое заболевание, его дело выделили в отдельное производство.

На суде Лала Закирова отрицала все обвинения. Она заявила, что более 40 лет проработала в этом учреждении, занимаясь педагогической деятельностью, и за все это время у нее не было дисциплинарных взысканий, напротив, неоднократно получала поощрения и награды: «Когда министром культуры был Анар Керимов, в Центре начался настоящий хаос. В декабре 2021 года директор потребовал, чтобы я написала заявление об увольнении. Я отказалась. Позже меня уволили другими методами. Но я не сдалась — обратилась в суд и была восстановлена в должности. И только после этого появились обвинения в присвоении средств. В обвинительном заключении говорится, что я якобы растратила 64 тыс. манатов. Около десяти преподавателей, привлеченных в качестве свидетелей, дали против меня ложные показания».

После допроса свидетелей и изучения материалов дела суд пришел к выводу, что показания Закировой носят характер самозащиты и не подтверждаются другими доказательствами.

Прокурор потребовал признать Закирову виновной в присвоении крупной суммы с использованием служебного положения и назначить ей наказание в соответствии со статьей. После последнего слова подсудимой суд удалился в совещательную комнату. Однако по возвращении судебная коллегия обнаружила, что Закирова покинула зал. Судебные приставы сообщили, что она сослалась на плохое самочувствие и вышла на несколько минут, после чего исчезла. Согласно приговору, Лала Закирова признана виновной и приговорена к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Ей назначена мера пресечения в виде ареста, она объявлена в розыск.

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