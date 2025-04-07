Ветерана Велиева оставили под арестом
Председатель общественного объединения «Молодые ветераны» Гаджи Велиев оставлен под арестом. Такое решение принял сегодня Бакинский апелляционный суд под председательством Анара Ибрагимова, не удовлетворив апелляционной жалобы.
Велиев был задержан в начале апреля сотрудниками Главного управления полиции Баку. Позже Хатаинский районный суд арестовал его на 22 дня.
Велиеву инкриминируют статьи 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с применением насилия к потерпевшему либо с уничтожением или повреждением чужого имущества) и 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Азербайджана.