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Ветерана Велиева оставили под арестом

15:01 170

Председатель общественного объединения «Молодые ветераны» Гаджи Велиев оставлен под арестом. Такое решение принял сегодня Бакинский апелляционный суд под председательством Анара Ибрагимова, не удовлетворив апелляционной жалобы.

Велиев был задержан в начале апреля сотрудниками Главного управления полиции Баку. Позже Хатаинский районный суд арестовал его на 22 дня.

Велиеву инкриминируют статьи 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с применением насилия к потерпевшему либо с уничтожением или повреждением чужого имущества) и 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Азербайджана.

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