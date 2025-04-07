Протест на авторынке в Баку

Сегодня в полдень владельцы магазинов и продавцы провели акцию протеста на авторынке, расположенном на проспекте Бабека в Баку. По словам протестующих, их не устраивает арендная плана, которая доходит до 50 манатов за квадратный метр. При этом продажи идут очень слабо.

Один из продавцов рассказал haqqin.az, что плата за въезд автомобиля на рынок составляла 3 маната, а в последние дни руководство рынка подняло цену до 5 манатов. Руководство сказало протестующим, что цена снижаться не будет, предложив недовольным закрыть свои магазины. После этого акция прекратилась.