Напряженность растет: американский авианосец движется в сторону Ирана

Американский авианосец USS Carl Vinson пересек Малаккский пролив и вошел в воды Индийского океана, двигаясь в направлении Ирана.

Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на данные спутникового наблюдения.

Согласно публикации, USS Carl Vinson, ранее находившийся в западной части Тихого океана, теперь следует в Индийский океан, чтобы присоединиться к USS Harry S. Truman, дислоцированному на Ближнем Востоке.

Ранее поступали сведения, что США перебросили несколько стелс-бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Отмечалось, что эти самолеты способны нести вооружение, предназначенное для уничтожения бункеров и подземных ядерных объектов на территории Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любая внешняя агрессия в сторону Ирана повлечет за собой жесткий ответ со стороны Вооруженных сил страны.

6 апреля стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ о приведении вооруженных сил страны в состояние повышенной боевой готовности. Такое решение было принято на фоне предположений о возможной атаке со стороны Соединенных Штатов.