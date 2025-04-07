Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?

Отметим, что Акиф Мустафаев покинул Азербайджан сразу после начала спецоперации, которая впоследствии привела к ликвидации Министерства национальной безопасности. По некоторым данным, ему слили информацию о готовящейся операции заранее. Известно, что он перебрался в Европу через Беларусь. Против «Акулы Акифа» было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки, и он был объявлен в международный розыск. В октябре 2016 года Мустафаев был задержан в Испании по ордеру Интерпола: однако спустя несколько дней его освободили, и он покинул страну. По сообщениям, Мустафаев направился во Францию, где в данный момент и скрывается.

Имя Акифа Мустафаева, более известного под агентурным псевдонимом «Акула Акиф» — сексота, которого бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов использовал в операциях по вымогательству денег у бизнесменов, — больше не числится в базе данных Интерпола. Точная дата исключения Мустафаева из списка международного розыска неизвестна: однако, судя по всему, Интерпол пришел к выводу, что представленные материалы не являются достаточным основанием для его розыска. Где именно сейчас находится Мустафаев, также неизвестно.

Акиф Мустафаев не единственный участник «банды Махмудова», скрывающийся в Европе. По имеющейся информации, ряд бывших сотрудников МНБ получили политическое убежище в странах Европы и занимаются там бизнесом.

Ранее haqqin.az подробно писал о роли Мустафаева в этой группировке. Именно его руками шеф госбезопасности собирал досье на состоятельных бизнесменов и переправлял их оперативникам, после чего «люди Махмудова в черных масках» совершали налеты на этих предпринимателей. «Акула» выступал посредником или «решалой», «спасая» жертв, но взамен присваивая себе доли в их бизнесе.

В сентябре 2021 года Сабаильский районный суд рассмотрел иск Акифа Мустафаева против компании Mars-M и вынес решение в его пользу. Мустафаев утверждал, что является владельцем 25 процентов акций этой компании.

Суд удовлетворил иск Мустафаева. Согласно вынесенному решению, компания Mars-M обязана выплатить Мустафаеву 7 миллионов долларов за участие в строительстве торгового центра Jasmin в Баку.

В иске указывалось, что Мустафаев приобрел 25-процентный пакет акций компании за 7 миллионов 500 тысяч долларов. Однако ответчики заявили, что сделки как таковой не было, и Мустафаев не перечислял указанную сумму на банковский счет компании. Владельцами компании являются Мархамат Баширов и Ариф Баширов. Ариф Баширов, как известно, скончался, а Мархамат в настоящее время находится под арестом.

Компания Mars-M построила торговый центр Jasmin на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку. Объекты внутри центра были проданы группе предпринимателей, однако позже компания заложила центр в один из банков под крупный кредит, который не была в состоянии вернуть. В результате банк оформил торговый центр в собственность. Споры вокруг этого объекта продолжались вплоть до недавнего времени.