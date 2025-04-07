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Трамп приписал себе падение цен на нефть

15:18 1409

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им тарифы приносят стране многомиллиардные доходы, способствуют снижению цен на нефть, продукты и проценты по кредитам.

По его словам, в США «нет инфляции», а экономика только выигрывает от торговой политики.

«Цены на нефть снижаются, процентные ставки падают, цены на еду тоже снижаются. У нас нет инфляции. А Соединенные Штаты, которые долгое время эксплуатировали, сейчас получают миллиарды долларов каждую неделю от стран, которые ранее этим пользовались», — написал Трамп в Truth Social.

Он также раскритиковал Китай за повышение тарифов на 34% в ответ на действия Вашингтона, назвав Пекин «главным нарушителем» и обвинив в торговом дисбалансе прежние американские администрации.

«Они десятилетиями наживались за счет Америки. Виной всему наши прошлые лидеры», — подчеркнул Трамп, вновь завершив пост лозунгом Make America Great Again!

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