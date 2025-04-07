Израиль разбомбил сирийскую базу: погибли турецкие инженеры

В результате авиаудара, нанесенного израильскими военными самолетами, погибло трое турецких инженеров, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации из сирийских источников, израильские самолеты нанесли авиаудар по военной базе в сирийской провинции Хама. Первые сообщения указывают, что в результате атаки погибло трое турецких инженеров. Официальной информации о том, в каких проектах они были задействованы, пока не поступало. По предварительным данным, инженеры работали на различных энергетических проектах в Сирии.

После инцидента ожидается заявление Министерства иностранных дел Турции. Будет ли начата дипломатическая инициатива или расследование, станет ясно после официального обращения. Реакция Турции на действия Израиля будет внимательно отслеживаться в контексте развития ситуации в регионе.