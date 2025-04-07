Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»

В районе Джабалия на севере сектора Газа продолжаются демонстрации против ХАМАС и войны с Израилем. Как сообщили местные жители агентству DPA, несколько сотен людей, включая детей и женщин, призвали исламистскую организацию отступить. Протесты были также направлены против планов США по переселению людей.

Акции прошли в разных районах Газы, в особенности среди руин города Бейт-Лахия и в лагере беженцев Джабалия. На записях видны и слышны лозунги протестующих: «ХАМАС, убирайтесь!», ХАМАС — это мусор», «ХАМАС — террористическая организация».

В ответ на волнения ХАМАС предпринял попытки подавить протесты и, по сообщениям, казнил жителей Газы, участвовавших в акциях. На этом фоне один из местных кланов в городе Газе потребовал справедливости в отношении боевиков ХАМАС, которые замучили до смерти одного из их сыновей. Согласно палестинским источникам, один из этих боевиков был убит в результате авиаудара ЦАХАЛ в последние дни.