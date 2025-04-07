Мелони летит к Трампу

Премьер Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с Трампом для обсуждения пошлин.

Утверждается, что Мелони может стать своего рода посредником в переговорах по этой теме между ЕС и Штатами, а конкретная цель таких переговоров – установление взаимных тарифов на уровне 10%.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что хочет как можно скорее полететь к Трампу на переговоры о пошлинах.