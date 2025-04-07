USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Мелони летит к Трампу

15:55 1242

Премьер Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с Трампом для обсуждения пошлин.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Утверждается, что Мелони может стать своего рода посредником в переговорах по этой теме между ЕС и Штатами, а конкретная цель таких переговоров – установление взаимных тарифов на уровне 10%.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что хочет как можно скорее полететь к Трампу на переговоры о пошлинах.

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1199
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1136
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1115
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2168
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3432
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3025
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4452
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1690
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4012
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3206

ЭТО ВАЖНО

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1199
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1136
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1115
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2168
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3432
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3025
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4452
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1690
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4012
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3206
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться