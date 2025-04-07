Китай перехватывает ядерную энергетику Армении

Китай готов активно участвовать в строительстве и развитии армянской атомной энергетики. Об этом временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь заявил в интервью армянским СМИ.

Правительство Армении рассматривает возможность строительства новой атомной электростанции, поскольку срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС, продленный благодаря модернизации с участием «Росатома», завершится в 2036 году. Для предотвращения возможного энергетического дефицита строительство новой станции должно быть завершено до этого срока.

Чэнь также подчеркнул, что Пекин намерен активнее вовлекать Армению в транспортные проекты в рамках инициативы «Пояс и путь». В этой связи рассматривается возможность синхронизации с армянской программой «Перекресток мира».