«Я единственный член Конгресса, родившийся в Украине — вот почему мы должны отдать землю России», — заявила Спартц.

Об этом она сказала в интервью The Telegraph.

Член Палаты представителей США Виктория Спартц, родившаяся в Украине, заявила, что украинцы должны смириться с потерей оккупированных территорий в пользу России и потребовать отставки президента Владимира Зеленского.

По ее мнению, украинское руководство не может настаивать на возвращении территорий, поскольку «не выиграло войну».

Конгрессвумен также раскритиковала Зеленского за конфликт с Дональдом Трампом, заявив, что украинский президент «оскорбил американского лидера» и «оказал медвежью услугу своему народу». Она призвала украинцев проголосовать против Зеленского на будущих выборах: «Если они его выберут, они потеряют остальную часть страны».