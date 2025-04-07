USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Единственная украинка в Конгрессе призвала отдать России украинские территории

16:30 1710

Член Палаты представителей США Виктория Спартц, родившаяся в Украине, заявила, что украинцы должны смириться с потерей оккупированных территорий в пользу России и потребовать отставки президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала в интервью The Telegraph.

«Я единственный член Конгресса, родившийся в Украине — вот почему мы должны отдать землю России», — заявила Спартц.

По ее мнению, украинское руководство не может настаивать на возвращении территорий, поскольку «не выиграло войну».

Конгрессвумен также раскритиковала Зеленского за конфликт с Дональдом Трампом, заявив, что украинский президент «оскорбил американского лидера» и «оказал медвежью услугу своему народу». Она призвала украинцев проголосовать против Зеленского на будущих выборах: «Если они его выберут, они потеряют остальную часть страны».

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1203
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1140
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1116
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2172
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3436
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3025
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4457
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1692
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4014
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3207

ЭТО ВАЖНО

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1203
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1140
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1116
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2172
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3436
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3025
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4457
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1692
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4014
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться