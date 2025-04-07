Президент Армении хочет Южный Кавказ без границ

Миру в регионе Южного Кавказа нет альтернативы, заявил президент Армении Ваагн Хачатрян на ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби.

«Разблокировка всех региональных инфраструктур на Южном Кавказе создаст уникальные возможности для передвижения грузов и граждан. Я уверен, что миру в регионе нет альтернативы.

Более того, Южный Кавказ должен превратиться в регион без закрытых границ, что, в свою очередь, будет способствовать углублению экономического сотрудничества, активизации межчеловеческих контактов и обеспечению устойчивого экономического роста всего региона», - заявил Хачатрян.