USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Президент Армении хочет Южный Кавказ без границ

16:38 1293

Миру в регионе Южного Кавказа нет альтернативы, заявил президент Армении Ваагн Хачатрян на ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби.

«Разблокировка всех региональных инфраструктур на Южном Кавказе создаст уникальные возможности для передвижения грузов и граждан. Я уверен, что миру в регионе нет альтернативы.

Более того, Южный Кавказ должен превратиться в регион без закрытых границ, что, в свою очередь, будет способствовать углублению экономического сотрудничества, активизации межчеловеческих контактов и обеспечению устойчивого экономического роста всего региона», - заявил Хачатрян.

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1207
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1141
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1119
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2174
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3436
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3027
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4457
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1694
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4015
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3207

ЭТО ВАЖНО

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1207
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1141
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1119
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2174
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3436
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3027
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4457
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1694
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4015
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться